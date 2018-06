Polizei Salzgitter / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.06.2018

Peine - E- Bike entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Sonntag, 06:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein vor dem Hauseingang verschlossen abgestelltes E-Bike. Die Tat ereignete sich in der Straße "An der Ziegelei" in Peine. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.100 Euro.

Einbruch in Kiosk

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntag, 20:45 Uhr, und Montag, 05:05 Uhr, in einen Kiosk auf dem Gelände des Freibades in Gadenstedt ein. Sie durchsuchten anschließend diverse Schubladen. Ob etwas entwendet wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4.000 Euro.

