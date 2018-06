Polizei Salzgitter / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.06.2018

Peine - Fensterscheibe von PKW beschädigt

Einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, indem sie die Fensterscheibe eines PKW Citröen Berlingo zerstörten. Der PKW war im Schulweg in Gadenstedt abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 20:30 Uhr, und Montag, 06:45 Uhr.

Verkehrsunfälle

Am Dienstag, um 15:00 Uhr, kam es auf der B 444, Ortsumgehung Stederdorf am sogenannten "Mühlenkreisel", zu einem Verkehrsunfall. Ein 40- jähriger LKW-Fahrer aus Peine übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den von links kommenden 19- jährigen Motorradfahrer aus Peine. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin der 19- jährige stürzte und sich leicht verletzte. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Dienstag um 15:15 Uhr auf der Vechelder Straße Ecke Pappelweg in Vechelde. Ein 59- jähriger PKW- Fahrer aus Vechelde übersah beim Abbiegen den von links kommenden, vorfahrtberechtigten PKW eines 49- jährigen Vechelders. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des 49- jährigen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

