Polizei Salzgitter / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Peine - Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten am Mittwoch, in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 11:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Kampstraße in Peine einzubrechen. Die Täter scheiterten allerdings an dem Versuch die Eingangstür gewaltsam aufzubrechen. Aus noch unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, um 15:45 Uhr, kam es auf der K 23, Klein Lafferde in Richtung Münstedt, zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen geriet eine 59- jährige aus Lengede mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden PKW eines 43- jährigen Peiners. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.500 Euro.

