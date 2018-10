Polizei Salzgitter / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 15.10.2018

Peine - Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 02:20 Uhr, in zwei Mehrfamilienhäuser in der Straße "Fuhseblick" in Broistedt einzubrechen. Sie scheiterten allerdings bei dem Versuch die Haustüren gewaltsam aufzubrechen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

