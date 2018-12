Polizei Salzgitter / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.12.2018

Peine - PKW entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Audi A6. Der PKW war in der Kommerzienrat - Meyer- Allee in Peine abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

Lenkrad und Navigationsgerät aus PKW entwendet

Unbekannte Täter zerstörten am Donnerstag zwischen 03:30 Uhr und 09:20 Uhr die Fensterscheibe eines in der Vöhrumer Straße in Peine abgestellten PKW. Anschließend entwendeten sie das Lenkrad und ein Navigationsgerät aus dem Fahrzeug. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5.000 Euro.

Unfall zwischen Radfahrern

Am Donnerstag, um 07:20 Uhr, kam es in der Straße "Schloßbleiche" in Peine zu einem Verkehrsunfall. Ein 72- jähriger Peiner fuhr mit seinem Fahrrad zunächst auf dem linken Gehweg und wechselte anschließend auf die rechte Fahrbahnseite. Hierbei übersah er einen 22- jährigen Peiner, welcher mit seinem Fahrrad auf der rechten Fahrbahnseite fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin beide Radfahrer zu Boden stürzten. Der 72- Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Verkehrsunfälle

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, um 11:05 Uhr, in der Straße "Bleicherwiesen" in Peine. Eine 56- jährige Peinerin befuhr mit ihrem PKW die Straße Bleicherweisen aus Richtung des Hagenmarktes kommend. Aus bislang unbekannten Gründen geriet sie mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Dieser wurde wiederrum noch auf den davor stehenden PKW aufgeschoben. Durch den Unfall wurde der 30- jährige Mitfahrer der Peinerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Peiner Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 14.000 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Donnerstag, um 11:20 Uhr, auf der B 494 zwischen Bründeln und Clauen. Ein 84- jähriger PKW - Fahrer aus Sehnde befuhr die B 494 von Hildesheim kommend in Richtung Clauen. Kurz vor dem Ortseingang Clauen kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Sein PKW streifte die dortige Buschreihe und kam anschließend auf der Seite liegend auf dem angrenzenden Acker zum Stehen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

