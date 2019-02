Polizei Salzgitter / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 18.02.2019

Peine - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Blumenlage" in Edemissen ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter scheiterten zwischen Samstag, 10:00 Uhr, und Sonntag, 14:30 Uhr, an dem Versuch ein Kellerfenster eines Wohnhauses in der Schulstraße in Ilsede aufzubrechen. Aus unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Turnschuhe aus PKW entwendet

Auf ein Paar gebrauchte Turnschuhe hatte es ein Dieb am Sonntag zwischen 14:30 Uhr, und 16:00 Uhr abgesehen. Er brach einen PKW auf, welcher am Surfteich in Handorf, Rodeberg, abgestellt war. Anschließend nahm er die Turnschuhe an sich und flüchtete unerkannt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Diesel- Diebstahl

Ca. 300 Liter Diesel zapften unbekannte Täter aus einem LKW ab, welcher im Lehmkuhlenweg in Peine abgestellt war. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Sonntag, 23:00 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Reifen an PKW zerstochen

Zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr, zerstachen unbekannte Täter die Reifen eines in der Fröbelstraße in Vöhrum geparkten PKW. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro.

