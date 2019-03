Polizei Salzgitter / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.03.2019

Wolfenbüttel - Bei Einbruch Zigarettenautomat entwendet

Zu einem Einbruch in ein Restaurant kam es zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Sonntag, 10:30 Uhr in der Straße "Im Gewerbegebiet" in Schladen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten im Anschluss einen Zigarettenautomaten. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.000 Euro.

