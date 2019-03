Polizei Salzgitter / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 20.03.2019

Wolfenbüttel - Einbrüche in Gartenlauben

In der Zeit zwischen Sonntag, 10:00 Uhr, und Montag, 16:10 Uhr, kam es zu mehreren Aufbrüchen von Gartenlauben in einem Kleingartenverein in der Leipziger Straße in Wolfenbüttel. Bislang unbekannte Täter gelangten über gewaltsam geöffnete Fenster und Türen in die Gartenlauben und durchsuchten diese anschließend. Zu eventuellem Diebesgut und einer Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel, Telefon 05331/ 9330, in Verbindung zu setzen.

PKW zerkratzt

Einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro verursachten unbekannte Täter, indem sie einen Skoda Kodiag zerkratzten. Der PKW war in der Schlegelstraße in Wolfenbüttel am Fahrbahnrand abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr.

