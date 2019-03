Polizei Salzgitter / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 26.03.2019

Peine - Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Gaußstraße in Peine ein. Durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür gelangten die Täter in das Gebäude und entwendeten im Anschluss eine Geldkassette mit Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 750 Euro.

Wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten

Die Polizei Peine warnt erneut vor Telefonanrufen falscher Polizeibeamte, die unter Vortäuschung falscher Tatsachen die Angerufenen in ein Gespräch verwickeln, in dessen Verlauf nach Bargeld und Wertgegenständen im Haus gefragt wird. Im Verlauf des gestrigen Abends meldeten sich mindestens zehn Peiner Bürger bei der Polizei, die Anrufe von den Betrügern erhalten hatten. Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf die Masche herein.

Offenbar läuft im Moment wieder eine "Welle" solcher Anrufe. Das Phänomen ist zwar hinreichend öffentlich publiziert worden, trotzdem wird nochmals auf die Aktualität hingewiesen. Das beste Verhalten liegt darin, das Gespräch sofort zu beenden.

