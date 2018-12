Polizei Salzgitter / Pressebericht des Polizeikommissariat Peine ...

Pressebericht des Polizeikommissariat Peine vom 01.12.2018

Peine - Einbrecher in Essinghausen

Von Freitag auf Samstag, 30.11.- 01.02.2018, kam es zu zwei Einbruchdiebstählen in Peine OT Essinghausen. Beide Taten wurden am Samstagvormittag entdeckt. In einem Fall verschaffte(n) sich bislang unbek. Täter unbefugt Zugang in ein Werkstatt-Lager in der Straße "An der Kapelle" und entwendete(n) diverse Landschaftsbaugeräte und Werkzeuge im Wert von ca. 12.000 Euro. Im zweiten Fall wurde in der August-Bebel-Straße ein Zaun durchtrennt sowie das Tor zu einer Werkstatt-Garage aufgebrochen. Daraus entwendete(n) der/die Täter einen Aufsitzrasenmäher. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter Telefon 05171 9990 entgegen.

