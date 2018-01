Polizei Salzgitter / Pressebericht des Polizeikommissariats ...

Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 24.01.2018

Peine - Einbrüche

Unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 07:10 Uhr, in ein Gebäude in der Fritz-Stegen-Allee in Peine ein. Sie öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld und Fahrzeugunterlagen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstag in der Zeit zwischen 08:10 Uhr und 19:10 Uhr in Peine, Dresdener Straße. Bislang unbekannte Personen verschafften sich über ein Fenster Zutritt in ein Wohnhaus. Sie durchsuchten anschließend die Wohnräume und entwendeten einen Tresor. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Einbruchsversuch

Einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro verursachten bislang unbekannte Täter in der Trautenauer Straße in Peine, als sie am Dienstag zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr, vergeblich versuchten ein Küchenfenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. Aus bislang noch unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Verkehrsunfallfluchten

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, einen auf einem Kundenparkplatz in Ilsede, Am Kalischacht, abgestellten PKW. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/ 410930, in Verbindung zu setzen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 09:50 Uhr und 11:30 Uhr in Peine, Duttenstedter Straße, Parkplatz des Ärztehauses. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt einen abgestellten PKW und entfernt sich danach vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Dienstag, um 12:40 Uhr, kam es auf der B 444 zwischen Edemissen und Wehnsen zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger PKW-Fahrer aus Uetze kam auf gerader Strecke, aus vermutlich krankheitsbedingten Gründen, von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zunächst einen Leitpfosten, bevor er im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.600 Euro.

