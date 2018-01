Polizei Salzgitter / Pressebericht des Polizeikommissariats ...

Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 29.01.2018

Peine - Einbruch in Kiosk

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag, 19:15 Uhr, und Samstag, 08:10 Uhr, in einen Kiosk in der Duttenstedter Straße in Peine ein. Nachdem die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, betraten sie den Verkaufsraum und entwendeten Tabakwaren. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.300 Euro.

Einbrecher scheitern an Terrassentür

An der massiven Sicherung einer Terrassentür scheiterten unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Peine im Papenbusch. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 22:15 Uhr, und Sonntag, 22:00 Uhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Diebe stehlen zwei BMW

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 11:45 Uhr, stahlen bislang unbekannte Personen einen in der Kommerzienrat-Meyer-Allee in Peine abgestellten BMW 7. Der Schaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro.

Einen weiteren BMW 318d entwendeten unbekannte Täter in der Gleiwitzer Straße in Peine. Die Tat ereignete sich ebenfalls am Sonntag, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15.000 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, gegen 06:20 Uhr, kam es auf der Dieselstraße in Peine zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Peinerin kam mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,57 Promille. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht, wo ihr im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 11.500 Euro.

