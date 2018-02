Polizei Salzgitter / Pressebericht des Polizeikommissariats ...

Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 07.02.2018

Peine - Einbrüche in Kellerräume

In der Nacht vom 05.02.2018 auf den 06.02.2018 brachen bislang unbekannte Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Fasanenstraße in Vechelde ein. Nachdem die Täter zunächst die Eingangstür gewaltsam geöffnet hatten, gelangten sie zu den Kellerräumen. Diese wurden von den unbekannten Personen aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Einbruchsversuche

Zu mehreren Einbruchsversuchen, ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag, kam es im Falkenring, im Cachanring und in der Breslauer Straße in Vechelde. Bislang unbekannte Personen versuchten die Eingangstür zu den Mehrfamilienhäusern aufzubrechen, was aber misslang. Aus bisher noch unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 00:00 Uhr, und Sonntag, 15:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen in der Straße "Am Tagebau" in Ilsede abgestellten PKW, indem sie diesen zerkratzten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Dienstag, um 06:35 Uhr, kam es auf der Peiner Straße in Edemissen zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger aus Edemissen befuhr mit seinem PKW die Peiner Straße, als er aus noch unbekannter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW stieß. In dem Fahrzeug befand sich ein 40- jähriger aus Uetze. Beide Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

