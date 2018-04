Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizei: Tuningkontrollen ...

Pressemeldung der Polizei: Tuningkontrollen anläßlich des "17. Internationales BMW-Treffen des BMW Club Peine"

Salzgitter - Am 21.04.2018 führte die regionale Kontrollgruppe "Tuning" der PD Braunschweig in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr Verkehrskontrollen zur Überprüfung der Bau- und Betriebsvorschriften an PKW im Bereich Ilsede durch. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden 99 Fahrzeuge kontrolliert und insgesamt 32 beanstandet. In 11 Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Zu den Verstößen zählte u.a. das Erlöschen der Betriebserlaubnis, weshalb in einem Fall ein PKW sogar sichergestellt werden mussten. Die häufigsten Änderungen waren im Bereich der Rad-/Reifenkombinationen, der Fahrwerke und Abgasanlagen zu finden. Manipulationen an den Gewindefahrwerken und der Achsaufhängung führte in vielen Fällen zu deutlichen Schleifspuren an Rädern und Radhäusern. Daneben waren Scheinwerfer, Rückleuchten und die vorderen Seitenscheiben unzulässig foliert. Ein Verkehrsteilnehmer verbaute ein Zusatzsteuergerät an seine Scheinwerfer, sodass diese in den verschiedensten Farben beleuchtet werden konnten. Bei zwei Fahrzeugen waren die originalen Katalysatoren entfernt worden, sodass hier wegen des Tatbestands der Steuerhinterziehung ermittel wird. Zwei weitere Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung. Gegen 08:00 Uhr wurde der Fahrer eines PKW kontrolliert, dessen Alkoholtest einen Wert von 1,32 Promille ergab. Biniek, PK

