Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.04.2018 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter - Sachbeschädigung durch Feuer Freitag, 30.03.18, ca. 18:20 Uhr 38226 Salzgitter, Grünfläche am Salzgittersee

Durch unbekannte Personen wurde am frühen Freitagabend ein Baum in der Nähe des Piratenspielplatzes am Salzgittersee in Brand gesetzt. Das Feuer musste durch die Berufsfeuerwehr abgelöscht und der Baum schließlich gefällt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter Tel.: 05341-1897-0 zu melden.

Körperverletzung Samstag, 31.03.18, 19:30 Uhr 38226 Salzgitter, Neißestraße, Festplatz

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern aus Salzgitter kam es am Samstagabend auf dem "Ostermarkt" am Festplatz in der Neißestraße. Nach einem Streit und Beleidigungen soll ein 23-jähriger Mann einen 22-jährigen Mann zunächst geschubst und ihn anschließend ins Gesicht geschlagen haben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Samstag, 31.03.18, 16:45 Uhr 38226 Salzgitter, Neißestraße

Am Samstagnachmittag wurde ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter durch zwei Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Neißestraße angehalten. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Heranwachsende stören polizeiliche Maßnahmen Samstag, 31.03.18, 22:10 Uhr 38226 Neißestraße, Festplatz

Am Samstagabend erhielt die Polizei einen Einsatz auf den "Ostermarkt" am Festplatz in der Neißestraße. Dort konnten die Beamten eine 20-jährige Person feststellen, die aufgrund von starkem Alkoholeinfluss nicht mehr in der Lage war, ihren Weg alleine fortzusetzen. Die Person wurde schließlich an einen Rettungswagen übergeben. Im Rahmen dieses Einsatzes wurden die Polizeibeamten massiv durch zwei vermeintliche Freunde der hilflosen Person gestört. Die jungen Männer (17 und 22 Jahre alt) bedrängten die Beamten und kamen den polizeilichen Weisungen nicht nach. Erst nachdem weitere Polizeikräfte vor Ort erschienen, konnten die Männer beruhigt werden. Sie erhielten einen Platzverweis. Die beiden jungen Männer werden sich im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens für ihr Verhalten verantworten müssen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Freitag, 30.03.18, 19:00 Uhr, bis Samstag, 31.03.18, 10:00 Uhr 38226 Salzgitter, Kampstraße

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte den Pkw eines 66-jährigen Mannes aus Salzgitter, welcher in der Kampstraße geparkt stand. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter Tel.: 05341-1897-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Linienbus, zwei leicht verletzte Personen Samstag, 31.03.18, 11:40 Uhr 38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses kam es am Samstagmittag in der Albert-Schweitzer-Straße. Eine 62-jährige Autofahrerin aus Salzgitter wollte von einem Grundstück in den fließenden Verkehr der Albert-Schweitzer-Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen Linienbus, der die Albert-Schweitzer-Straße befuhr. Der Fahrer des Linienbusses führte eine Gefahrenbremsung durch, um eine Kollision der Fahrzeuge zu verhindern. Hierbei kamen zwei Insassen des Busses zu Fall und wurden leicht verletzt.

