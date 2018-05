Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 05.05.2018

Salzgitter - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag um 13.30 Uhr ereignete sich auf der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad an der Einmündung Erikastraße ein Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Wolfenbüttel gab der Polizei gegenüber an, von einem anderen Pkw bei einem Fahrstreifenwechsel geschnitten worden zu sein. Zwar habe sie einen Zusammenstoß vermeiden können, bei dem Brems-/Ausweichmanöver sei jedoch ihr Fahrzeug beschädigt worden. Da bei dem verursachenden Fahrzeug, das sich von der Unfallstelle entfernte, ein Kennzeichen aus dem Landkreis Goslar abgelesen werden konnte, laufen die Ermittlungen der Polizei hierzu. An dem Pkw der 78-jährigen entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro und es musste abgeschleppt werden. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Am Freitag um 20.46 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass der vor ihm fahrende Pkw auf der Kreisstraße 22/81 zwischen Salzgitter-Gebhardshagen und Haverlah in Schlangenlinien geführt werde. Als die 57-jährige Fahrzeugführerin von der Polizei kontrolliert wurde, stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen, die durch die Fahrweise der 57-jährigen behindert bzw. gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

