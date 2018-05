Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 12.05.2018

Salzgitter - 13 Jährige beleidigt Polizeibeamte Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Str., 12.05.2018, 00:45 Uhr

In der Samstagnacht kontrollierten Polizeibeamte eine Personengruppe, die im Bereich eines Einkaufszentrums wegen einer akuten Lärmbelästigung aufgefallen war. Im Verlauf der Kontrolle wurden die Beamten durch eine 13 Jährige beleidigt. Als die Beamten ihre Personalien feststellen wollten, weigerte sie sich ihren Namen zu nennen. Da das Mädchen in der Vergangenheit bereits mehrfach in Erscheinung getreten war, konnte sie durch einen weiteren Polizeibeamten identifiziert werden. Der Personengruppe wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Wenig später fiel die Gruppe dann erneut auf, da die Personen von einer Zeugin dabei beobachtet wurden, wie sie einen Altkleidercontainer umwarfen. Die Beamten leiteten gegen einzelne Mitglieder der Gruppe Ermittlungsverfahren ein.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden Salzgitter-Lebenstedt, Wildkamp, 11.05.2018, 09:16 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Freitagmorgen den Wildkamp. Hier stieß er, aus derzeit ungeklärter Ursache, gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Die Fahrzeuge (Audi A1 und VW Golf) wurden nicht unerheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

