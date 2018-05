Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad 18.05.2018 - 19.05.2018, 09.00 Uhr

Salzgitter - Verkehrsunfallflucht. Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Petershagener Straße, Parkplatz. Zeit: Fr., 18.05.2018, 09:50 Uhr - Fr., 18.05.2018, 11:00 Uhr. Hergang: Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde im genannten Zeitraum ein auf dem Parkplatz gegenüber der Postfiliale abgestellter, silberfarbener VW Golf, beschädigt. Der Verursacher muss sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. An dem Golf wurde der hintere, linke Kotflügel eingedrückt. An der Anstoßstelle konnte blauer Fremdlack festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Fahrrades. Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Hagenstraße, Grundschule Am Ziesberg. Zeit: Fr., 18.05.2018, 16:00 Uhr - Fr., 18.05.2018, 17:15 Uhr. Hergang: Im genannten Zeitraum entwendeten bislang unbekannte Täter das Fahrrad einer 53-jährigen Reinigungskraft der Grundschule. Für die Dauer ihrer Tätigkeit hatte die Frau ihr Fahrrad in einem unverschlossenen Lager-Container auf dem Schulgelände abgestellt. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein mintgrünes Holland-Damenrad gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Lange Wanne. Zeit: Fr., 18.05.2018, 21:30 Uhr. Hergang: Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad kontrollierte zur genannten Zeit einen 59-jährigen Mercedes-Fahrer aus Salzgitter. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den Riecher der Beamten - das Ergebnis des Tests betrug über 1,3 Promille. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden. Denn diesen hatte der Mann bereits vor vielen Jahren abgeben müssen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Mozartstraße. Zeit: Sa., 19.05.2018, 00:30 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit war ein 27-jähriger Salzgitteraner auf einem Quad unterwegs. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle räumte der Salzgitteraner gegenüber den Polizeibeamten ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

