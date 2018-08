Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 25.08.18 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter - Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Unfallverursacher flüchtig 38226 Salzgitter, Willy-Brand-Straße / Kattowitzer Straße Freitag, 24.08.18, 13:15 Uhr

Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall am sog. "alten Kreisel". Ein 11-jähriger Junge aus Salzgitter befuhr nach der Schule mit seinem Fahrrad den Radweg der Kattowitzer Straße in Richtung Westfalenstraße. An der Kreuzung zur Willy-Brand-Straße überquerte er nach eigenen Angaben bei Grünlicht den Kreuzungsbereich. Plötzlich sei aus Richtung Innenstadt kommend ein dunkler Pkw bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Der 11-Jährige musste stark abbremsen, kam zu Fall und stieß schließlich gegen den Pkw. Der Fahrzeugführer hatte lediglich ein paar unschöne Worte für den Jungen übrig und entfernte sich anschließend sofort vom Unfallort in Richtung Fredenberg, ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich um das verletzte Kind zu kümmern. Mehrere Passanten sollen den Vorfall beobachtet haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Sicherstellung eines gestohlenen Fahrrades nach Streitigkeiten 38229 Salzgitter, Nord-Süd-Straße Freitag, 24.08.18, ca. 17:00 Uhr

Am Freitagnachmittag erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Gebhardshagen einen Einsatz anlässlich von Streitigkeiten im Bereich der Nord-Süd-Straße. Vor Ort konnten zwei Personen festgestellt werden, die in einen Streit um den Besitz von Schuhen geraten waren. Der Streit konnte schließlich geschlichtet werden. Einer der Streitenden, ein 22-jähriger Mann aus Wolfenbüttel, führte ein Fahrrad mit sich, für welches er keinen plausiblen Eigentumsnachweis vorweisen konnte. Er räumte schließlich ein, das Fahrrad in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Reppnerschen Straße in Lebenstedt gestohlen zu haben. Das Fahrrad wurde daraufhin sichergestellt. Bislang liegen keine Hinweise auf den Eigentümer des Mountainbikes vor. Personen, denen im besagten Zeitraum ein entsprechendes Fahrrad gestohlen wurde, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Wohnung und Kellerraum 38239 Salzgitter-Thiede, Schäfersteig 12 Donnerstag, 23.08.18, 05:45 Uhr - 19:30 Uhr

Bereits am Donnerstag kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung und einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Thiede. Bislang unbekannte Täter nutzen vermutlich die Abwesenheit der 25-jährigen Bewohnerin aus und versuchten die Wohnungstür und den Kellerraum aufzuhebeln. Der Versuch misslang jedoch und die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

