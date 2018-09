Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 01.09.2018, 09.00 Uhr, bis 02.09.2018, 09.00 Uhr

Salzgitter - Einbruch in drei Neufahrzeuge Ort: Salzgitter-Bad, Gittertor, BMW Autohaus Zeit: 31.08./ 19.00 Uhr bis 01.09.2018/ 08.30 Uhr Hergang: In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe an drei zum Verkauf ausgestellten Neufahrzeugen ein. Anschließend gelangten sie ins Fahrzeuginnere und entwendeten Navigationsgeräte und weiteres Zubehör. Der Gesamtschaden wird zurzeit auf 34.000.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 05341/8250 zu melden.

Alkoholisierter Fahrradfahrer Ort: Salzgitter-Bad, Hinter dem Salze Zeit: 01.09.2018, gegen 23.50 Uhr Hergang: Einer Funkstreifenbesatzung fiel ein 34-jähriger Mann auf, der mit seinem Fahrrad auf der Straße Hinter dem Salze unterwegs war. Dieser wurde zu einer Verkehrskontrolle gestoppt. Während der Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Alcotest ergab eine AAK von 2,38 %o. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

