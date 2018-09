Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 30.09.2018

Salzgitter - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Salzgitter Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, 29.09.2018, 11:50 Uhr

Einem 18-jährigen Mann sollte ein Untersuchungshaftbefehl verkündet werden. Dazu wurde er vom Dienststellengebäude der Polizei zu Fuß zum angrenzenden Amtsgericht Salzgitter begleitet. Der junge Mann nutzte die Gelegenheit, entriss sich dem Griff der zwei begleitenden Polizeibeamten und lief davon. Seine Freiheit währte jedoch nur ein paar Minuten. Hinzugerufene Beamte entdeckten ihn in einem nahegelegenen Gebüsch. Dort wurde er mit vereinten Kräften herausgezogen, obwohl er sich mit Tritten und Schlägen gegen seine Festnahme wehrte. Nach der Vorführung im Amtsgericht und der Verkündung des Untersuchungshaftbefehls wurde er in die Justizvollzugsanstalt in Braunschweig verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Salzgitter Lebenstedt, Gesemannstraße, 29.09.2018, ca. 13:50 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Gesemannstraße wurde bei einem 60-järigen Autofahrer durch den kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte die Beeinflussung durch Alkohol. Der Mann wurde mit zur Polizeidienststelle genommen. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass er mit 0,54 Promille unterwegs gewesen war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

