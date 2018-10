Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 01.10.2018 -Nachtrag-

Peine - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Lengede, Landesstraße 472; 01.10.2018, 18.40 Uhr

Ein 24-jähriger Wolfenbütteler befuhr mit seinem Pkw BMW die L 472 von Klein Lafferde in Richtung Lengede. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichemn Straßenbaum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und in das Peiner Klinikum verbracht. Am Pkw und am Straßenbaum entstand Sachschaden. Über die Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde fesgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Demzufolge wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

