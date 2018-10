Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.10.2018

Peine - Diebstahl einer Rüttelplatte

Ilsede-Münstedt, Kiebitzkamp; 04.10.2018, 22 Uhr bis 05.10.2018, 19 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten von einem frei zugänglichen Grundstück eine Rüttelplatte, eine Motorsense und ein Mountainbike. Die Schadenshöhe wurde mit ca. 800 Euro angegeben.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer

Peine, Ilseder Straße (Bundesstraße 444); 05.10.2018, 12.28 Uhr

Ein 43-jähriger Peiner befuhr mit seinem Pkw VW Arteon die Ilseder Straße in Richtung stadtauswärts und wollte nach links auf die B 65/B 444 in Richtung der sogenannten Feuerwehrkreuzung abbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Klein Ilsede kommenden 69-jährigen Kawasaki-Fahrer aus Ilsede. Dieser war in Richtung stadteinwärts unterwegs und versuchte noch auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Das Motorrad wurde durch den Sturz beschädigt und musste abgeschleppt werden. Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Gegen den Fahrer des Pkw wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

