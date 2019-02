Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 22.02.2019 - 23.02.2019, 09.00 Uhr

Salzgitter - Verkehrsunfall

Am 23.02.19, gegen 05.10 Uhr, kam es in Salzgitter-Bad auf der Straße "Lange Wanne", in Höhe der Einmündung "Kurze Wanne", zu einem Verkehrsunfall. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Seat, war aufgrund von Unachtsamkeit nach links auf die dortige Fahrbahnmittelinsel gefahren und hatte mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen umgeknickt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Verkehrszeichen und dem Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 2500.- EUR.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter Dienstschichtleiter PHK Lüttge Telefon: 05341/ 825-0 http://www.polizei.niedersachsen.de