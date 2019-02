Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 24.02.2019

Salzgitter - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag in der Zeit von 11.10 bis 11.40 Uhr wurde in der Straße Kreuzacker in Salzgitter-Bad ein Pkw Mitsubishi durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am geparkten Fahrzeug einer 20-jährigen Halterin aus Salzgitter entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Kradfahrer stürzt

Am Samstag um 12.45 Uhr stürzte auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad ein 32-jähriger Kradfahrer aus Salzgitter auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Dabei wurde der 18-jährige Sozius aus Salzgitter leicht verletzt. Der Sachschaden am Krad wird auf 500 Euro geschätzt.

