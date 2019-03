Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 02.03.19 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter - Trunkenheitsfahrt 02.03.19, 03:26 Uhr 38226 Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein 26-jähriger Fahrzeugführer durch Beamte der Polizei Salzgitter angehalten. Während der Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann aus Peine feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,66 Promille. Ein weiterer Test an einem gerichtsverwertbaren stationären Gerät in der Polizeidienststelle bestätigte den Wert. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt ein Bußgeldverfahren samt Fahrverbot zu.

Körperverletzung und Beleidigung 01.03.19, 16:45 Uhr 38226 Salzgitter, Lessingstraße

Am Freitagnachmittag kam es zu lautstarken Streitigkeiten zwischen einer 58-jährigen Salzgitteranerin und ihrem 35-jährigen Sohn. Nachdem die Polizei durch einen Nachbarn, der sich wegen der lauten Schreie des späteren Beschuldigten sorgte, alarmiert worden war, konnten die eingesetzten Beamten den Streit zwischen Mutter und Sohn schlichten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass dieser seine Mutter sowohl beleidigt als auch körperlich angegangen hatte. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung zu. Zudem darf er die Wohnung seiner Mutter nun für insgesamt 7 Tage nicht mehr betreten.

Sachbeschädigung an Pkw 01.03.19, 13:50 - 22:15 Uhr 38239 Salzgitter, Linke-Hofmann-Busch-Straße

Nachdem ein 34-jähriger Braunschweiger seinen SUV auf dem Parkplatz der Fa. MAN abgestellt hatte, fand er diesen, nach Rückkehr von der Spätschicht, mit diversen Beschädigungen wieder vor. An dem Fahrzeug konnten mehrere Steinschläge in der Frontscheibe und der Seitentür festgestellt werden. Außerdem befanden sich auf der Motorhaube zwei Kratzer. Der Anzeigeerstatter vermutet, dass der Pkw mutwillig beschädigt worden sei, als er sich bei der Arbeit befunden habe. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05341-293470 zu melden.

Unfallflucht 01.03.19, 07:25 Uhr 38226 Salzgitter, Marienbruchstraße Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den am Straßenrand parkenden Pkw einer 49-jährigen Salzgitteranerin und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und der Geschädigten einen Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf 700,- EUR geschätzt.

Versuchter Einbruchsdiebstahl 27.02.19, 16:00 Uhr - 01.03.19, 09:10 Uhr 38239 Salzgitter, Teichstraße

In dem o.a. Zeitraum kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl aus einem zurzeit unbewohnten Einfamilienhaus. Nachdem der oder die bislang unbekannte(n) Täter einen Bewegungsmelder zerstörten und sich auf die Terrasse des Hauses begaben, schlug(en) er/sie die verglaste Terrassentür ein. Außerdem konnten die eingesetzten Polizeibeamten Hebelspuren an der Tür feststellen. Ein Eindringen in das Wohnhaus fand nicht statt. Warum der oder die Täter von ihrem Vorhaben abließen, ist unbekannt. Der entstandene Schaden wird auf 500,- EUR geschätzt.

