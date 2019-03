Polizei Salzgitter / Pressemeldung der Polizeiinspektion ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 31.03.19 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter - Fahren ohne Fahrerlaubnis Ort: 38259 Salzgitter-Ringelheim, Goslarsche Straße Zeit: 30.03.2019, 13.30 Uhr Hergang: Während der Kontrolle eines Kleinkraftrades, dass die o.a. Straße mit ca. 55 km/h befuhr, stellte sich heraus, dass der 54-jährige Fahrer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin Ort: 38259 Salzgitter-Lobmachtersen, Landwehrstraße Zeit: 30.03.2019, 09.20 Uhr Hergang: Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Einbiegen von einem Parkplatz auf die Fahrbahn eine auf dem Gehweg querende 19-jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin fuhr verbotenerweise auf dem Gehweg entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Bei dem Zusammenstoß wurden Pkw und Fahrrad beschädigt. Die Radfahrerin stand unter Schock und klagte über Knieschmerzen. Sie wurde mittels Rtw zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Schadenshöhe: Ca. 800,- Euro.

Verkehrsunfallflucht Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Brigittenstraße Zeit: 30.03.2019, 18:02 Uhr Hergang: Laut Angaben von Zeugen befuhr ein 28-jähriger mit einem Pkw VW Golf die Brigittenstraße aus Richtung Hedwigstraße. Aus zurzeit ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei geparkte Pkw. Anschließend entfernte sich der 28-jährige mit dem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern. Der VW Golf, welcher bei dem Verkehrsunfall nicht unerheblich beschädigt wurde, konnte im Rahmen der Fahndung verlassen und nicht mehr fahrbereit in einer Nebenstraße aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 28-jährigen, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger Zeit: 30.03.2019, 21:15 Uhr Hergang: Einer Funkstreifenbesatzung der Polizei Salzgitter-Bad fiel zur Tatzeit auf der Straße Am Pfingstanger ein Pkw Renault Twingo auf, an welchem beide Kennzeichenschilder fehlten. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die 21-jährige Pkw-Führerin ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum in Betrieb genommen hatte, obwohl ihr bekannt war, dass dieser nicht mehr zugelassen und versichert ist. Gegen die 21-jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

