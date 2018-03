Polizei Salzgitter / Pressemeldung für das Polizeikommissariat ...

Pressemeldung für das Polizeikommissariat Peine für den Zeitraum vom 16.03.2018 bis zum 17.03.2018 (12:00 - 10:30 Uhr)

Peine - Viele Verkehrsunfälle im Peiner Stadtgebiet und im Landkreis Peine

Aufgrund des Wintereinbruchs und der daraus resultierenden Straßenglätte kam es im Peiner Stadtgebiet und im gesamten Landkreis Peine zu diversen Verkehrsunfällen, die glücklicherweise glimpflich verliefen. Von Freitag, 12:00 Uhr, bis Samstag, 10:30 Uhr, wurden durch die Polizei Peine insgesamt 35 Verkehrsunfälle registriert und aufgenommen. Viele Fzg.-Führer kamen aufgrund der Straßenverhältnisse in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und landeten mit ihren Kraftfahrzeugen teils auf Feldern, in Straßengräben oder prallten gar gegen Bäume. Hierbei erlitten vier Fahrzeugführer leichte Verletzungen und mussten vor Ort bzw. im Klinikum Peine ärztlich behandelt werden.

Neben der Polizei befinden sich die Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Abschlepp- und Bergungsunternehmen sowie des Winterdienstes über Stunden hinweg im Dauereinsatz. Aufgrund der Wetterlage wird auch in den nächsten Stunden mit insgesamt schwierigen Straßenverhältnissen und akuter Straßenglätte durch Schnee, Eis und starken Schneeverwehungen in der Stadt und insbesondere im Landkreis Peine zu rechnen sein. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen, die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren und auf ausreichenden Sicherheitsabstände zu achten. Weiterhin wird z.Zt. empfohlen, wenn nicht unbedingt notwendig, auf das Führen von Kraftfahrzeugen aufgrund der angespannten Straßenverhältnisse aus Sicherheitsgründen zu verzichten.

Beispielhaft werden folgende Verkehrsunfälle aufgeführt: Auf der B65 zwischen Dungelbeck und Sierße kam es am Freitag gegen 19:03 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Einmündung nach Schmedenstedt. Der Fzg.-Führer verlor aufgrund der Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch die Feuerwehr musste der zum Glück nur leicht Verletzte aus dem PKW geborgen werden. Er wurde dem Klinikum Peine zugeführt und verbrachte die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus. Auf der K52 zwischen Sonnenberg und Denstorf kam am Samstag gegen 05:40 Uhr eine junge Fahrerin ebenfalls aufgrund der Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fzg.-Führerin wurde nur leicht verletzt. Zwei weitere Unfälle ereigneten sich zudem auf der L475 zwischen Broistedt und Barbecke (03:13) sowie kurze Zeit später (03:27 Uhr) auf der L413 zwischen der B494 "Deutscher Kaiser" in Rtg. Klein Solschen. In beiden Fällen kamen die Fzg.-Führer mit dem LKW von der Fahrbahn ab und mussten aufwendig durch angeforderte Spezialfirmen geborgen werden. Über mehrere Stunden waren wegen der Bergungsarbeiten die Landstraßen teils voll gesperrt. Die beiden LKW-Fahrer wurden nicht verletzt.

Versammlungslage in der Peiner Innenstadt am Freitag von 14:00 - 15:00 Uhr

Unter dem Motto "100 Prozent Menschenwürde, zusammen gegen Rassismus" meldete ein Vertreter der Peiner TAKVA Moschee (IGMG) eine Kundgebung in der Peiner Innenstadt, dortige Fußgängerzone (Bahnhofstraße) an. Weitere Teilnehmer waren die Al Hidaia Moschee Peine, DiTiB Peine, Kirchenkreis Peine sowie der Kreissportbund und das Peiner Bündnis für Toleranz. Während der gut einstündigen stationären Kundgebung mit Redebeiträgen und Musik kam es zu keinen polizeilich relevanten Zwischenfällen. Die Veranstaltung verlief friedlich und ohne Störungen. In der Spitze zählte die Polizei Peine ca. 70 Versammlungsteilnehmer.

