Polizei Salzgitter / Pressemeldung für das Polizeikommissariat ...

Pressemeldung für das Polizeikommissariat Peine für den Zeitraum vom 20.04.2018 (14:00 Uhr) bis zum 22.04.2018 (13:00 Uhr)

Peine - Brand an einem Fachwerkhaus in Wierthe/Gemeinde Vechelde

Am Freitag, 20.04.2018, gegen 21:26 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Schaperstraße in 38159 Wierthe gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 51-jährige Hauseigentümer Schweißarbeiten an Bitumen-Dachbahnen am Vordach seines Fachwerkhauses vorgenommen hatte. Es entwickelte sich ein Schwelbrand, der die Dachbalken eines Anbaus am Fachwerkhaus entzündete. Der Brand konnte durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf das komplette Fachwerkhaus konnte verhindert werden. Zur Brandzeit hielt sich nur die 71-jährige Mutter des Hauseigentümers im Haus auf. Die ältere Dame wurde zur Beobachtung dem Klinikum Peine zugeführt. Der entstandene Gebäudeschaden wird z.Zt. auf ca. 8.000 EUR geschätzt.

Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, illegaler Aufenthalt - Hohenhameln

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:19 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Polizeistadtion Ilsede auf der Hildesheimer Straße, 31249 Hohenhameln, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung einen ausländischen PKW-Führer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 29-Jährigen aus der Republik Moldau starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, im Anschluss musste der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Währenddessen ergaben polizeiliche Ermittlungen (Dokumentenprüfer), dass sowohl der sichergestellte Führerschein des Mannes als auch der mitgeführte bulgarischer Ausweis (ID-Card) gefälscht waren. Die Dokumente wurden sichergestellt. Weiterhin besteht gegen den Beschuldigten der Verdacht des illegalen Aufenthaltes in Deutschland. Der Beschuldige wurde noch am Samstag mithilfe einer Dolmetscherin vernommen. In Absprache mit der StA Hildesheim konnte der Mann nach Zahlung einer Sicherheitsleistung i.H.v. 500,00 EUR und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung in zwei Fällen und des illegalen Aufenthaltes eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren unter Alkoholbeeinflussung - Stadtgebiet Peine

Freitag, gegen 23:45 Uhr, wurde der Polizei Peine eine körperliche Auseinandersetzung vor Mc Donalds, Dieselstraße, 31228 Peine, gemeldet. Vor Ort soll ein 40-jähriger Fzg.-Führer eines BMW Cabrios mit einer Glasflasche auf den Kopf eines 41-jährigen Mitfahrers eingeschlagen haben. Als das Opfer sich hiergegen im weiteren Verlauf wehrte, soll der Fzg.-Führer das Opfer mit seinem PKW an der Fahrerseite diverse Meter regelrecht "mitgeschleift" haben. Das Opfer wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte die Beamten zudem fest, dass der Fzg.-Führer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken (0,86 Promille) stand. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren unter Alkoholbeeinflussung eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis + Fahren unter Alkoholeinfluss - Stadtgebiet Peine und Landkreis Peine

Am Freitag, 20.04.2018, gegen 15:35 Uhr, kontrollierte eine FuStW-Besatzung einen 54-jährigen PKW-Führer aus Peine auf der Duttenstedter Straße, 31224 Peine. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Einen weiteren Fahrzeugführer kontrollierte die Polizei am Freitag gegen 14:35 Uhr auf der Falkenberger Straße, 31228 Peine. Der 47-jährigen Peiner war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Beschuldigten wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch gegen die Halterin des PKW wurde ein Strafverfahren eingeleitet (sog. Halterduldung).

Am Samstag, gegen 00:12Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 54-jährigen Fzg-Führer aus Wolfsburg auf der B494 in Höhe Stedum, 31249 Hohenhameln. Der Mann konnte im weiteren Verlauf keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er versuchte noch vergebens, die Polizeibeamten vor Ort mit der Kopie einer italienischen Fahrerlaubnis zu "überzeugen". Diese stelle sich als Fälschung heraus. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Gegen die Halterin des PKW, die 18-jährige Tochter des Beschuldigten, wird weiterhin wegen Halterduldung ermittelt.

Betrunken im Straßenverkehr - vor dem Peiner Polizeikommissariat

Am Samstagmorgen, gegen 08:35 Uhr, kontrollierte eine FuStW-Besatzung einen 53-jährigen PKW-Führer aus Peine unmitelbar vor dem hiesigen Polizeikommissariat in der Schäferstraße, 31224 Peine. Ein Atemalkoholtest (1,32 Promille) bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.

Ingewahrsamnahme nach mehrfachen Überqueren der Gleisanlagen am Peiner Bahnhof

Am Samstag, gegen 10:41 Uhr, fiel ein 21-jähriger Peiner aufgrund seiner starken Alkoholisierung (2,32 Promille) mehrfach negativ im Bereich des Peiner Bahnhofs auf. Der Betrunkene kam einem wiederholt ausgesprochenem Platzverweis für diese Örtlichkeit nicht nach und überquerte kurze Zeit später vor den Augen der Polizeibeamten zweimal die Gleisanlagen. Glücklicherweise passierten zu diesem Zeitpunkt keine Züge den Peiner Bahnhof. Der Mann wurde zum Schutz seiner Person und zum Ausnüchtern dem Polizeigewahrsam des PK Peine zugeführt. Ein Bereitschaftsrichter des AG Peine bestätigte nach einer kurzen Anhörung die Ingewahrsamnahme bis 18:00 Uhr. Nach dem Ausnüchtern wurde dem Betroffenen eröffnet, dass gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren (gem. Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung/ Allgemeines Eisenbahngesetz) eingeleitet werde und er die Kosten für die "Übernachtung" in den Räumlichkeiten der Polizei Peine zu zahlen habe. Hiernach zeigte sich der junge Mann dann sichtlich "nüchtern". Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin, dass beim Betreten von Gleisanlagen akute Lebensgefahr besteht und dass eine verursachte Notbremsung von Zügen eine Straftat (Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr) darstellt und die Verursacher zudem mit hohen zivilrechtlichen Kosten belangt werden können.

