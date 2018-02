Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 02.02.2018 Versammlung/Aufzug "Erdogans Angriffe auf Afrin"

Salzgitter - Versammlung "Erdogans Angriffe auf Afrin" Salzgitter Lebenstedt, 15:45-18:00 Uhr Im genannten Zeitraum wurde eine Versammlung mit einem anschließenden Aufzug durchgeführt. Während des Aufzuges wurden von den Versammlungsteilnehmern folgende Straßenzüge genutzt: Monument In den Blumentriften, Albert-Schweitzer-Straße, Neißestraße, Berliner Straße, Chemnitzer Straße, Creteilpassage, Monument. Gegen 17:05 Uhr wurde im Bereich der Berliner Straße offensichtlich aus einem Pkw heraus in Richtung des Aufzuges provoziert. Daraufhin sei der Pkw durch eine größere Gruppe von Versammlungsteilnehmern angegangen und im weiteren Verlauf auch beschädigt worden. Hierbei sollen Fahnenstangen eingesetzt worden sein. Es wurden jedoch keine Personen verletzt. Nachdem sich die Situation wieder beruhigt hatte, konnte der Aufzug bis zum Abschlusskundgebungsplatz weitergehen. Es kam hierbei zu keinen weiteren Störungen. Gegen 17:30 Uhr war bei der Polizei ein Notruf eingegangen. Hierbei wurde mitgeteilt, dass es offensichtlich im Bereich der Berliner Straße zu einer Auseinandersetzung von mehreren Personen gekommen sei. Die Polizei traf schnell am beschriebenen Ort ein, hatte jedoch keine Feststellung. Die Polizei spricht von einer friedlichen Veranstaltung. Insgesamt nahmen ca. 600 Teilnehmer an dem Aufzug teil. Auf Grund der beschriebenen Sachverhalte wurden Strafanzeigen gefertigt. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung und eines besonders schweren Fall des Landfriedensbruches.

