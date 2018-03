Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 13.03.2018

Salzgitter - Diebstahl eines Pkw Salzgitter Lebenstedt, Sudermannstraße, 11.-12.03.2018, 22:10-05:15 Uhr Täter sollen offensichtlich einen vor einem Mehrfamilienhaus abgeparkten Pkw entwendet haben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW 330 D. Das Fahrzeug soll einen Wert von 15.000 Euro haben. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, ob im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen getroffen wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Feuer Salzgitter-Lebenstedt, Pappelweg, 12.03.2018, 01:10 Uhr Durch derzeit unbekannte Täter wurde der Inhalt zweier Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Derzeit können keine Angaben darüber gemacht werden, auf welche Art und Weise der Inhalt in Brand gesetzt wurde. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht werden. Derzeit wird von einer Schadenshöhe von 500 Euro ausgegangen.

Besitz von Marihuana/Vollstreckung eines Haftbefehls Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, 12.03.2018, 11:45 Uhr Zur Tatzeit wurde ein 25jähriger Mann von Polizeibeamten kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Mannes zum Zwecke einer Identitätsfeststellung konnten die Beamten eine Marihuana-Zigarette auffinden. Bei der Überprüfung der Personalien wurde ebenfalls festgestellt, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde daher mit zur Polizei genommen. Gegen ihn wird nun polizeilich ermittelt wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Wohnungseinbruchsdiebstahl Salzgitter Watenstedt, Heimstraße, 12.03.2018, 16:30 Uhr Ein 42jähriger Geschädigter konnte zwei von seinem Grundstück flüchtende junge Männer beobachten. Nachdem er sich sein Wohnhaus näher angesehen hatte, bemerkte er, dass mehrere Fenster eingeschlagen wurden. Derzeit kann nicht gesagt werden, ob die Personen im Haus waren und etwas entwendet hatten. Der Schaden wird derzeit mit 600 Euro angegeben.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Salzgitter-Hallendorf, Ilschenberg, 12.03.2018, 17:50 Uhr Einen 40jährigen Fahrzeugführer erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis, nachdem er von Polizeibeamten in seinem Pkw Ford Mondeo angehalten und kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Drogen Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 12.03.2018, 15:50 Uhr Ein 20jähriger Mann wurde als Fahrer eines Ford Sierra von der Polizei zum Zwecke einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei einem durch die Beamten durchgeführten Vortest konnten sie den Verdacht begründen, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Auf Grund dessen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde nunmehr die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall Salzgitter, John-F.-Kennedy-Straße, 12.03.2018, 06:40 Uhr Ein 29jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Passat Variant die BAB 39 und verließ diese an der Anschlussstelle Lichtenberg. Beim Abbiegen nach rechts auf die John-F.-Kennedy-Straße haben vermutlich die Fahrzeugreifen durchgedreht. Auf Grund dessen geriet vermutlich sein Pkw außer Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen eine Laterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde diese aus dem Erdreich gerissen.

Verkehrsunfall, Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit Totalschaden, zwei verletzte Personen Heere, Hauptstraße, 12.03.2018, 07:15 Uhr Beim Durchfahren einer Rechtskurve und auf regennasser Fahrbahn wurde ein 19jähriger Fahrer eines Opel Corsa offensichtlich aus der Kurve getragen und stieß mit einem ihm entgegenkommenden Pkw Ford C-Max eines 45jährigen Mannes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, die Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um die beschädigten Fahrzeug, damit von diesen keine weitere Gefahr ausging. Die verletzten Personen wurden ärztlich versorgt. Der Gesamtschaden wird mit 14000 Euro angegeben.

