Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel am 10.04.2018 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter - Verkehrslage

4000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht - Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Ort: Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, Parkplatz Baumarkt Globus Zeit: Mittwoch, 04.04.2018, 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Bereits am Mittwoch den 04.04.2018 kam es in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Parkplatzgelände des Baumarktes Globus an der Konrad-Adenauer-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Geschädigt wurde ein ordnungsgemäß geparkter Medercedes-Benz der B-Klasse in der Farbe weis. Die Ermittler gehen davon aus, dass der flüchtige Unfallbeteiligte mit einem Pkw in der Farbe blau die Fahrerseite des Mercedes-Benz berührt und dabei erheblich beschädigt hatte. Der oder die flüchtige Fahrerin hatte sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erhofft sich die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341-1897-215.

