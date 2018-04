Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 26.04.2018 Bereich Salzgitter Bad

Salzgitter - Täter brachen in ein Restaurant ein, Schaden im vierstelligen Bereich Peine, Wallstraße, 24./25.04.2018, 22:30-07:15 Uhr Nachdem die Täter eine Scheibe zu einem Restaurant eingeschlagen hatten, konnten sie auf diesem Weg das Gebäude betreten. In dem Restaurant wurden zahlreiche Behältnisse durchwühlt. Die Täter entwendeten diverse Genussmittel. Durch die Polizei konnten am Tatort Spuren gesichert werden. Es wird derzeit von einem Schaden in einer Höhe von ca. 1400 Euro ausgegangen.

