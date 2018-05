Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 04.05.2018

Salzgitter - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße und Kornstraße, 26.04.18, 15:00-02.05.2018, 10:00 Uhr Derzeit unbekannte Täter hatten zwei Garagen mittels Farbe beschmiert. Derzeit wird von einem Schaden in einer Höhe von 750 Euro ausgegangen. Zeugen, die Angaben zum Täter bzw. zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

