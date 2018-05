Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 24.05.2018 Bereich Salzgitter

Salzgitter - Täter versuchen, Haustüren von Mehrfamilienhäusern aufzubrechen Cremlingen, Im Winkel 23.05.2018, gegen 16:30 Uhr Insgesamt kam es an vier Mehrfamilienhäusern zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Derzeit unbekannte Täter versuchten offensichtlich, die Eingangstüren aufzuhebeln. Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise vor, dass es zu einem vollendeten Delikt gekommen sei. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

Täter scheitern an Hauseingangstüren Wolfenbüttel, Lärchenweg, 14.05.2018, 16:00-15.05.2018, 14:30 Uhr Unbekannte Täter hatten offensichtlich versucht, die Hauseingangstüren an zwei Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. Derzeit gibt es keine Hinweise, dass dies auch tatsächlich gelungen ist. Der Schaden beläuft sich auf zusammen 400 Euro.

Unfall zwischen Pkw und Radfahrer, eine leicht verletzte Person Cremlingen, Hauptstraße, 23.05.2018, 10:30 Uhr Eine 63jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr von einem Grundstück herunter, um im weiteren Verlauf auf der Hauptstraße nach rechts zu fahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem von rechts kommenden und auf dem Fußweg fahrenden 68jährigen Radfahrer. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht. Die Ermittlung der Unfallursache dauert derzeit an. Die Schadenshöhe beträgt 700 Euro.

Remlingen, Versuchsfeld Gemarkung Remlingen/Mauseberg Ergänzung zur Pressemeldung vom 23.05.2018 Ergänzend zu meiner am 23.05.2018 veröffentlichten Pressemeldung möchte ich anmerken, dass es sich bei dem Versuchsfeld um keinen Gen-Anbau gehandelt hatte. Vielmehr sollte die Reaktion auf Rübenanpflanzungen unter Verwendung unterschiedlicher Spritzmittel getestet werden.

