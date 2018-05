Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 30.05.2018 Bereich Salzgitter Bereich Peine Bereich Wolfenbüttel

Salzgitter - Die Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel entzieht sich nicht der Chance, welche sich aus der Nutzung der sozialen Medien ergibt. Wir als Polizei stehen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern sehr offen und freundlich gegenüber und möchten über die sozialen Medien mit Ihnen gern in Kontakt treten. Daher haben wir uns von der Polizei Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel entschieden, Ihnen ab dem 01. Juni die Möglichkeit zu geben, mit uns über Facebook in Kontakt zu treten. Ihre Polizei ist dann unter @Polizei.Salzgitter erreichbar. Gerne möchten wir die Mitbürgerinnen und Mitbürger in Salzgitter, dem Landkreis Peine und dem Landkreis Wolfenbüttel ansprechen. Derzeit bietet die Polizei in Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel einen Twitteraccount an, welcher unter @Polizei_SZ aufzufinden ist. Ich freue mich daher ausdrücklich, ab dem 01. Juni neben Twitter auch Facebook anbieten zu können. Gerne bitte ich in diesem Fall die Medien um eine Werbung für unsere Auftritte in den sozialen Medien, insbesondere der Start bei Facebook.

Matthias Pintak Pressestelle der Polizei Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an: Matthias Pintak Polizei Salzgitter Pressestelle

Telefon: 05341/1897104 http://www.polizei.niedersachsen.de

