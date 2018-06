Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 08.06.2018 Bereich Salzgitter

Salzgitter - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Salzgitter, Bundesstraße 248, 07.06.2018, 17:25 Uhr Der 22jährige Fahrer eines VW Golf befuhr offensichtlich die B248 aus Richtung SZ-Beinum kommend in Richtung SZ-Bad. An der Abzweigung nach Ohlendorf habe dieser beabsichtigt, nach links abzubiegen. In diesem Moment sei ihm die 70jährige Fahrerin eines VW Golf entgegengekommen. Ein Unfall ließe sich offensichtlich nicht mehr verhindern. Ein Pkw kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlung der Unfallursache dauert an.

