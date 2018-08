Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 29.08.2018 Bereich Salzgitter

Salzgitter - Täter bewirft anderen Mann mit einem Proton-Stein.

Salzgitter Ringelheim, Peumannweg, 28.08.2018, 10:30 Uhr.

Eine Eskalation eines Streites hat sich im Peumannweg ergeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten ein 25jähriger Mann und sein 18jähriger Angestellter in Streit. Hierbei soll es offensichtlich um die erbrachten Leistungen des 18jährigen Mannes während seiner Arbeit gegangen sein. Der Höhepunkt der Eskalation war erreicht, nachdem der 25jährige Mann einen Proton-Stein aus ca. 2 Meter Höhe in Richtung des 18jährigen Mannes geworfen hatte. Der jüngere Mann konnte sich noch wegdrehen, wurde dennoch am Arm getroffen und hierbei verletzt. Gegen den älteren Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Verlehrsunfall, Beteiligter hatte keinen Führerschein.

Salzgitter Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 27.08.2018, 11:40 Uhr.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 28jähriger Mann mit seinem Mercedes die Kattowitzer Straße in Richtung Salder und benutzte hierbei den linken Fahrstreifen. Zum gleichen Zeitpunkt habe sich im rechten Fahrstreifen und in gleicher Höhe der VW eines 35jährigen Mannes befunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der 28jährige Mann in den rechten Fahrstreifen gewechselt und hierbei offensichtlich den Unfall verursacht. Es kam zu einer Beschädigung beider Fahrzeuge, die Schadenshöhe wird mit ca. 8000 Euro angegeben. Bei der Überprüfung des 28jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wird nun polizeilich ermittelt.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an: Matthias Pintak Polizei Salzgitter Pressestelle

Telefon: 05341/1897104 http://www.polizei.niedersachsen.de