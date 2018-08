Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 30.08.2018 Bereich Peine

Salzgitter - Nach Raub wurde Fahrrad entwendet, Zeugenaufruf.

Peine, Sedanstraße, 28.08.2018, 13:15 Uhr.

Zur angegebenen Zeit hatte sich im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes eines Raub ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben zwei derzeit unbekannte Täter im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes gemeinsam auf einen 31jährigen Mann eingeschlagen und ihm im weiteren Verlauf sein Fahrrad entwendet. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 1200 Euro. Die Polizei in Peine bittet Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können, sich unbedingt in der Wache der Polizei in Peine zu melden.

