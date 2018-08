Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 31.08.2018 Zeugenaufruf

Salzgitter - Fahrer eines Transporters verursacht mehrere Unfälle und flüchtet, eine leicht verletzte Person, Atemalkoholwert betrug 4,7 Promille.

Peine, Schwarzer Weg/Dieselstraße, 31.08.20188, 10:45 Uhr.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei ein 45jähriger Fahrer eines Transporters auf der BAB A 2 gefahren. Er sei aus Richtung Hannover gekommen. An der Ausfahrt Peine habe er diese verlassen. Dabei sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe dort zwei Verkehrszeichen erheblich beschädigt. Anschließend habe er seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Er habe schließlich seine Fahrt fortgesetzt in Richtung Stederdorf. An der dortigen Kreuzung zur Dieselstraße kam es zu zwei weiteren Unfällen. Zum einen fuhr der Transporter auf einen an der Ampel wartenden Pkw Opel Astra auf, zum anderen beschädigte der Fahrer des Transporter einen ebenfalls an der Ampel wartenden VW T 6. Hierbei wurde der Fahrer des VW leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters flüchtet von der Unfallstelle und fuhr auf die Autobahn der BAB A 2 in Richtung Hannover auf. Beamte der Autobahnpolizei konnten den Fahrer des Transporters schnell antreffen und ihn stoppen. Eine Ermittlung durch die Beamten ergab, dass der 45 Jahre alte Fahrer deutlich alkoholisiert gewesen sei. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 4,7 Promille. Gegen den Mann werden nun zahlreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für die Sicherung des Strafverfahrens musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Der Schaden dürfte mindestens 10.000 Euro betragen.

