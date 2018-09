Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom Sonntag, 2. September 2018:

Salzgitter - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Freitag, 31.08.2018, auf Samstag, 01.09.2018, wurden auf dem Gelände eines Autohauses an der Peiner Straße in Salzgitter-Lebenstedt aus 5 Pkw die Navigationsgeräte und Steuergeräte entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 24.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter 05341/18970 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag 01.09.2018, zwischen 00:30 Uhr und 13:00 Uhr, kam es auf der Albert-Schweitzer-Straße in Höhe der Schubertstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte der Unfallverursacher den geparkten Hyundai Sonata des Geschädigten. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter 05341/18970 entgegen.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Samstag 01.09.2018, um 15:25 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 31-jährigen Kraftfahrzeugführer auf der Albert-Schweitzer-Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Samstag, 01.09.2018, um 21:30 Uhr, wurde auf der Swindonstraße in Salzgitter-Lebenstedt ein 25-jähriger Kraftfahrzeugführer überprüft. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt sowie ein Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter Dienstschichtleiter KOK Kaczmarczyk Telefon: 05341/ 1897-217 http://www.polizei.niedersachsen.de