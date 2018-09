Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 17.09.2018 Zeugenaufruf im Bereich Salzgitter

Salzgitter - Zeugenaufruf nach Unfallflucht.

Salzgitter, Teichwiesenweg, 15.09.2018, 17:30 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein unbekannter Radfahrer die Straße Teichwiesenweg in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 31 habe er offensichtlich einen Schlenker gemacht. Dabei sei er gegen den vorderen rechten Stoßfänger eines dort abgestellten Pkw Smart gestoßen und habe diesen beschädigt. Anschließend habe der Radfahrer seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei in Lebenstedt sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Radfahrer machen können, der wie folgt beschrieben wird: Ca. 35 Jahre alt und 175 cm groß, schlank, trug keine Brille und keinen Bart, hatte schwarze kurze und lockige Haare. Weitere Details, insbesondere die Bekleidung, sind nicht bekannt. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Herrenrad der Marke Fischer handeln. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Lebenstedt.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an: Matthias Pintak Polizei Salzgitter Pressestelle

Telefon: 05341/1897104 http://www.polizei.niedersachsen.de