Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 18.09.2018 Bereich Salzgitter

Salzgitter - Männer gerieten in Streit und verletzten sich durch Schläge, eine Eisenstange und eine Flasche.

Peine, Braunschweiger Straße, Imbiss, 17.09.2018, 21:35 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten offensichtlich zwei Männer in einem Imbiss in Streit. Zur Ursache des Streites können hier keine Angaben gemacht werden. Im Verlaufe dieses Streites soll ein 24jähriger Mann auf seinen 23jährigen Kontrahenten mit Fäusten und einer Eisenstange eingeschlagen haben. Hierbei kam es zu Verletzungen im Bereich des Körpers und im Gesicht. Der 24jährige Mann wurde bei dieser Auseinandersetzung offensichtlich durch den Schlag mittels einer Flasche leicht verletzt. Die Beamten der Polizei in Peine wurden daraufhin alarmiert und trafen schnell am Ereignisort ein. Bei der Festnahme des 24jährigen Mannes kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeivollzugsbeamten. Dem Mann musste daraufhin die Handfessel angelegt werden. Gegen beide Männer ermittelt nun die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an: Matthias Pintak Polizei Salzgitter Pressestelle

Telefon: 05341/1897104 http://www.polizei.niedersachsen.de