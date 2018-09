Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 18.09.2018 Bereich Salzgitter

Salzgitter - Pkw verursacht Unfall und flüchtet, Zeugenaufruf.

Sauingen, Üfinger Straße, 17.09.2018, 07:30 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe ein 31jähriger Mann in der Üfinger Straße seinen VW Passat ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Zur Unfallzeit habe ein Zeuge einen lauten Knall wahrgenommen und erkannt, dass ein vermutlich grauer Clio den VW an der linken Fahrzeugseite im Vorbeifahren beschädigt hatte. Nach Zeugenaussagen sei ein ca. 55-65 Jahre alter Mann ausgestiegen und habe sich die verursachte Beschädigung angesehen. Unmittelbar danach sei er in seinen Clio gestiegen und habe sich schließlich von der Unfallstelle entfernt. Ein Schaden könnte an der rechten Fahrzeugseite des verursachenden Fahrzeuges vorhanden sein. Zeugen bestätigten, dass das verursachende Fahrzeug mit einem Kennzeichen des Landkreises Celle versehen war. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Thiede zu melden.

