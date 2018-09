Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 22.09.2018

Salzgitter - Gefährliche Körperverletzung

Am 21.09.2018, gegen 11.45 Uhr, kam es auf der Kattowitzer Straße zu Streitigkeiten zwischen mehreren männlichen Personen. Aus einer Gruppe von vier Personen (27, 25, 19, 17 Jahre) wurde das 33-jährige Opfer geschlagen und getreten. Die Täter ließen von dem Opfer ab, als Zeugen dem Opfer zur Hilfe kamen. Gegen die vier Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum 20.09.2018, 21.00 Uhr, bis 21.09.2018, 16.00 Uhr, kam es im Holbeinweg zur einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Fahren in eine bzw. aus einer Parklücke gegen den ordnungsgemäß geparkten Ford Mondeo des Geschädigten und beschädigte den Außenspiegel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05341 1897-0, zu melden.

Am 20.09.2018, um 19.30 Uhr, beschädigte ein Fahrzeugführer den in der Straße Nebelflucht ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Mazda des Geschädigten. Ein Zeuge beobachtete wie sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernte, ohne die erforderlichen Maßnahmen zur Schadenregulierung zu treffen. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

