Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.09.18

Peine - Vermisstensuche in Plockhorst

Seit dem späten Samstagnachmittag wurde ein 79-jähriger Bewohner eines Seniorenheimes in Edemissen OT Plockhorst vermisst. Eine Suche der Polizei mit mehreren Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber verlief zunächst erfolglos. Am Sonntagmorgen wurden zur Suche die Rettungshundestaffel des Malteser sowie Johanniter Hilfsdienstes und des DRK Peine sowie die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden angefordert, die mit ca. 110 Kammeraden vor Ort waren. Gegen 12:00 Uhr wurde die vermisste Person stark unterkühlt auf dem Gelände des Betonwerkes in Plockhorst aufgefunden. Trotz intensiver ärztlicher Versorgung verstarb die Person wenig später im Klinikum Peine.

