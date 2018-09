Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 26.09.2018 Bereich Salzgitter

Salzgitter - Täter entwenden BMW.

Wolfenbüttel, Paul-Eyferth-Straße, 24.09.2018, 21:00 Uhr-25.09.2018, 07:10 Uhr.

Ein vor einem Haus abgestellter silberner BMW 525 d wurde offensichtlich durch die Täter entwendet. Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise vor, auf welche Weise der Pkw entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, dass sich Zeugen bei der Polizei in Wolfenbüttel melden.

Unbekannter Fahrer missachtet offensichtlich die Vorfahrt, nach Verkehrsunfall flüchtet dieser.

Semmenstedt, Leipziger Straße Einmündung Schöppenstedter Allee, 14.09.2018, 10:50 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der unbekannte Fahrzeugführer an der Kreuzung einen Verkehrsunfall verursacht. Zuvor soll es zu einer Vorfahrtsverletzung gegenüber einem grauen Daimler B200 einer 66jährigen Frau gekommen sein. Beim Zusammenstoß wurde der Daimler an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Zum Unfall verursachenden Fahrzeug kann nur gesagt werden, dass es sich um einen kleineren Lkw, ähnlich einem VW Transporter, handeln könnte, der einen Pritschenaufbau hatte. Es soll sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Das Führerhaus soll in rot sein. Das verursachende Fahrzeug müsste an der hinteren linken Seite beschädigt sein. Die Polizei geht derzeit von einem am Daimler entstandenen Schaden in einer Höhe von 4000 Euro aus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schöppenstedt in Verbindung zu setzen.

