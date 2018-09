Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 28.09.2018 - 29.09.2018, 09:00 Uhr

Salzgitter - Ladendiebstahl - Ort: 38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße, Bekleidungsgeschäft. Zeit: Freitag, 28.09.2018, 18:45 Uhr. Hergang: Mit zwei kleinen Kindern, einem Kinderwagen sowie mehreren Taschen betraten zwei Frauen, 21 und 43 Jahre alt, mit Wohnsitz in Salzgitter, ein Bekleidungsgeschäft in Salzgitter. Mit mehreren Artikeln suchten die Frauen im weiteren Verlauf die Umkleidekabinen auf. Nachdem die Frauen die Umkleiden wieder verlassen hatten, fielen einer Mitarbeiterin mehrere leere Kleiderbügel und abgetrennte Etiketten auf. Die beiden Frauen wurden angehalten und die Polizei hinzugezogen. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten die eingesetzten Polizeibeamten insgesamt 22 Kleidungsstücke, versteckt im Kinderwagen und in den mitgeführten Taschen, feststellen. Gegen die beiden Frauen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Ort: 38229 Salzgitter Salder, Schmiedewinkel. Zeit: Freitag, 28.09.2018, 05:00 Uhr - 10:00 Uhr. Hergang: Im genannten Zeitraum kam es im Schmiedewinkel in Salzgitter Salder zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang wird davon ausgegangen, dass ein Lkw gegen den Grundstückszaun eines 59-jährigen Salzgitteraners gefahren und anschließend geflüchtet ist. Hierbei brachen zwei Betonpfeiler. Drei Holzzaunelemente wurden ebenfalls beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Verkehrsunfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

