Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 02.10.2018 - 03.10.2018, 12:00 Uhr

Salzgitter - Fahren unter Drogeneinfluss - Ort: 38228 Salzgitter, Hüttenring. Zeit: Dienstag, 02.10.2018, 07:20 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter einen 35-jährigen Mann aus Heilbad Heiligenstadt, der in einem Pkw Opel unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Mann mehrere körperliche Symptome festgestellt, die auf eine Drogenbeeinflussung schließen ließen. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der kontrollierenden Beamten - der Test verlief positiv auf Amphetamine. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Verkehrsunfallflucht - Ort: 38228 Salzgitter, Siemensweg. Zeit: Dienstag, 02.10.2018, 14:10 Uhr - 15:00 Uhr. Hergang: Im genannten Zeitraum kam es im Siemensweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem die 42-jährige Besitzerin eines Pkw Ford Fiesta ihren Pkw um 14:10 Uhr noch unbeschädigt auf einem Parkplatz abgestellt hatte, musste sie bei ihrer Rückkehr um 15:00 Uhr eine Beschädigung am linken Außenspiegel feststellen. Offensichtlich hatte ein bislang unbekannter Verursacher beim Ein- oder Ausparken den Spiegel beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Schadenshöhe wird auf 200,- Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall - Ort: 38229 Salzgitter, Gustav-Hagemann-Straße. Zeit: Dienstag, 02.10.2018, 16:15 Uhr. Hergang: Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus Lüttgenrode missachtete zur genannten Zeit in der Gustav-Hagemann-Straße die Vorfahrt einer 45-jährigen Salzgitteranerin, die in einem Pkw BMW unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Kfz verletzte sich die Salzgitteranerin leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000,- Euro angenommen.

Verkehrsunfall - Ort: 38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße. Zeit: Dienstag, 02.10.2018, 17:00 Uhr. Hergang: Als ein 58-jähriger Mann aus Lutter in einem Pkw Mercedes nach links in die Kattowitzer Straße einbiegen wollte, übersah er hierbei einen vorfahrtberechtigten, 34-jährigen Salzgitteraner, der die Kattowitzer Straße in einem Pkw Skoda befuhr. Nach dem Zusammenstoß waren beide Pkw nicht weiter fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 9000,- Euro angenommen. Außerdem erlitt der Mann aus Lutter einen leichten Schock.

Serie: Sachbeschädigungen an und Einbruchdiebstählen aus Pkw Ort: Salzgitter, Schillerstraße, Reppnersche Straße, Wildkamp, Feldkamp. Zeit: Dienstag, 02.10.2018, 21:00 Uhr - Mittwoch, 03.10.2018, 08:30 Uhr. Hergang: Der Tag der Deutschen Einheit begann für mehrere Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel damit, eine Serie an Sachbeschädigungen an Pkw bzw. Einbruchdiebstählen aus Pkw aufzunehmen. So wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem auf dem öffentlichen Parkplatz in der Schillerstraße abgestellten Pkw Hyundai Getz die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fzg.-Inneren wurden dem 24-jährigen Geschädigten ein AUX-Kabel samt Adapter sowie eine Wollmütze entwendet. An einem Pkw Peugeot 307, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Reppnerschen Straße geparkt war, wurde offensichtlich lediglich eine Seitenscheibe eingeschlagen und nichts entwendet. Auch in der Straße Wildkamp wurde zugeschlagen. Hier wurde gleich an vier auf einem Parkplatz abgestellten Pkw eine Scheibe eingeschlagen. Entwendet wurden hierbei ein Kfz.-Diagnosegerät und ein Akkunagler. Auch ein 64-jähriger Geschädigter musste am 03.10.2018 morgens feststellen, dass sein in der Feldstraße geparkter Pkw VW Golf aufgebrochen war. Hierbei entwendete der Täter Vodka und Bier aus dem Kofferraum. In Zusammenhang mit dieser Serie bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

