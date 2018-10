Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.10.2018

Peine - Nachbericht "Vermisstes Kind in Hohenhameln"

Wie bereits am Sonntag berichtet, wurde am Samstagabend gegen 21:40 Uhr, ein 7-jähriges Kind in Hohenhameln als vermisst gemeldet. Die Polizei suchte mit Unterstützung von Feuerwehr, Man-Trailer-Hunden, sowie einem Polizeihubschrauber nach dem Mädchen. Am frühen Montagmorgen teilte der Vater des Kindes mit, dass seine Tochter wieder Zuhause sei. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die 7- Jährige die Nacht bei einem Bekannten verbrachte, der es versäumte die Eltern des Mädchens über ihren Aufenthalt zu informieren. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Entziehung Minderjähriger eingeleitet.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter Polizeikommissariat Peine Stephanie Schmidt Telefon: 05171/ 999-222 E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de